Napoli, entusiasmo alle stelle: in città arriva anche una torta dedicata ad Osimhen (FOTO)

Il Napoli, giornata dopo giornata, sta mettendo nuovi tasselli per provare a conquistare lo Scudetto e in città cresce sempre di più l’entusiasmo intorno alla squadra allenata da Luciano Spalletti. In una famosa pasticceria di Scampia chiamata “Fresco Forno” è addirittura nata una torta dedicata al bomber della squadra Victor Osimhen. Questo dolce ritrae le sembianze del volto dell’attaccante nigeriano, che continua ad indossare la maschera di protezione sul volto. Un dessert al cioccolato con una sbriciolata a ricordare i suoi capelli dorati ricci e poi l’immancabile maschera a protezione del volto.

https://twitter.com/stefidefelix/status/1629839660162711554