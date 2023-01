Atp Pune 2023: Cecchinato e Cobolli out al secondo turno

Termina al secondo turno l’avventura di Marco Cecchinato e Flavio Cobolli nell’Atp 250 di Pune 2023, unici due tennisti azzurri impegnati sul cemento indiano. Entrambi sono stati sconfitti in due set da tennisti olandesi favoriti alla vigilia. Il giocatore palermitano, capace di liquidare in due set Basilashvili all’esordio, si è arreso per 6-4 6-4 a Tallon Griekspoor in 1h15′. L’olandese ha servito benissimo, concedendo zero palle break, e si è imposto grazie ad un break per set. Cobolli, invece, partito dalle qualificazioni e capace di sconfiggere al primo turno Sasikumar, si è arreso in 1h35′ a Botic van de Zandschulp, seconda testa di serie. 7-5 6-4 il punteggio in favore dell’olandese, che ha portato a casa due set simili tra loro. Flavio era avanti 5-2 nel primo e 4-1 nel secondo, ma in entrambi i casa ha perso cinque giochi consecutivi ed ha visto sfuggire via il match.