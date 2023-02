MOVIOLA – Salernitana-Juventus, rigore per fallo su Miretti di Nicolussi Caviglia: gol Vlahovic

Episodio da moviola in Salernitana-Juventus. Calcio di rigore concesso dall’arbitro Rapuano di Rimini per il contatto di Nicolussi Caviglia su Miretti, abile e furbo a frapporsi rallentando e facendosi tamponare da un ingenuo rivale che ha un passato tra i bianconeri. Il Var non interviene perché il contatto, seppur lieve e cercato, c’è: il rigore non è netto, ma ci sta, viene calciato da Vlahovic che non sbaglia e torna al gol dopo il lungo digiuno.