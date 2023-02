Un grande Lorenzo Sonego batte il tennista di casa Bonzi nel match valido per i sedicesimi di finale dell’Atp 250 di Montpellier 2023. Il tennista italiano vince in due set 6-3 6-4 in un match perfetto senza perdere mai il servizio. Sottotono il francese che sbaglia troppo da fondo campo. Vittoria meritata per Sonego che agli ottavi se la vedrà con Krajinovic che oggi ha battuto in rimonta Karatsev.