Parigi 2024, i paesi del nord Europa dicono no alla partecipazione dei russi

Cinque nazioni del Nord Europa si sono dichiarate contrarie alla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle prossime Olimpiadi estive di Parigi 2024. Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda, hanno spiegato così la propria posizione: “Siamo fermi nella nostra posizione, non aprire agli atleti e ai funzionari russi e bielorussi la partecipazione sportiva internazionale. La situazione della guerra in Ucraina non è cambiata e ora non è il momento giusto per considerare il loro ritorno. Questa è la nostra posizione e riaffermiamo il fermo sostegno al popolo ucraino e la richiesta di pace”.