Tottenham, il prossimo allenatore potrebbe essere Xabi Alonso

La dirigenza del Tottenham sta continuando a cercare un nome per la panchina dell’anno prossimo. Spunta, dunque, un’idea chiamata Xabi Alonso, ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid e che bene sta facendo alla guida del Bayer Leverkusen, col quale sfiderà la Roma in semifinale di Europa League. Stando al quotidiano olandese ‘Telegraaf’, gli Spurs avrebbero contattato anche Arne Slot, tecnico del Feyenoord, comunicandogli però che la prima opzione è Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo è sotto contratto fino al 2024 e la sua intenzione sarebbe guidare il Leverkusen un’altra stagione, ma la tentazione Premier League potrebbe convincerlo a cambiare i suoi piani.