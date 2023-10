MOVIOLA – Salernitana-Cagliari, Viola col braccio in area: rigore nel recupero

Inconsueto, ma netto. Il calcio di rigore assegnato da Daniele Chiffi nel recupero di Salernitana-Cagliari, decisivo per il 2-2 di Boulaye Dia, è frutto di un ingenuo fallo di mano di Nicolas Viola, che nel tentativo di marcare da dietro Legowski ha schiaffeggiato involontariamente il pallone. La sfera cambia direzione, ma nessuno si accorge del contatto. Non l’arbitro e nemmeno i giocatori della Salernitana. Tranne uno: lo stesso Legowski. Il Var anche nota l’episodio e richiama Chiffi che al monitor non può fare altro che concedere il penalty. Dagli undici metri va Dia che non sbaglia e calcia sotto la traversa.