Premier League: Zaniolo partirà titolare in Aston Villa-West Ham

Figura nell’11 titolare dell’Aston Villa Nicolò Zaniolo, indagato per un presunto coinvolgimento nel caso scommesse ma regolarmente in campo nel match di Premier League contro il West Ham. Il calciatore italiano, costretto a lasciare di recente il ritiro di Coverciano insieme a Sandro Tonali per l’indagine dalla procura di Torino, ha sempre negato di aver scommesso su piattaforme illegale. I Villans e Unai Emery non hanno motivo di non credergli e dunque continuano a puntare su di lui.