Pagelle Bologna-Frosinone 2-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Bologna-Frosinone 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara due gol per gli emiliani nel primo tempo: rossoblù avanti con Ferguson, poi il raddoppio di De Silvestri in modo anomalo, vale a dire con un colpo di testa da fuori area. Nel secondo tempo Soulé segna su rigore ma non basta per pareggiare i conti. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; De Silvestri 7 (39′ st Corazza sv), Beukema 5, Calafiori 6.5, Lykogiannis 5.5 (29′ st Kristiansen 6); Freuler 6 (38′ st El Azzouzi sv), Aebischer 5.5; Orsolini 6 (29′ st Ndoye 6), Ferguson 7, Saelemakers 6.5 (38′ st Moro sv); Zirkzee 6.5. In panchina: Ravaglia, Gasperini,, Karlsson, Bonifazi, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanksi. Allenatore: Thiago Motta 6.5

FROSINONE (4-2-3-1): Turati 5; Oyono 5.5 (40′ st Kayo Jorge sv), Okoli 6, Romagnoli 6, Marchizza 6; Mazzitelli 5, Barrenechea 5.5 (30′ st Ibrahimovic 6); Soulè 7, Reinier 5.5 (30′ st Brescianini 6), Garritano 5.5 (11′ st Baez 6); Cheddira 5 (11′ st Cuni 6.5). In panchina: Frattali, Cerofolini, Lulic, Pinto, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Bidaoui, Monterisi, Vanzelli. Allenatore: Di Francesco 6

ARBITRO: Doveri di Roma 6

RETI: 19′ pt Ferguson, 22′ pt De Silvestri, 18′ st Soulé (rig.)

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in ottima condizione. Espulso al 94′ Mazzitelli (Frosinone) per doppia ammonizione. Ammoniti: Aebischer, Zirkzee, Mazzitelli. Angoli: 4-5. Recupero: 2′; 5′.