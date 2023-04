MOVIOLA – Roma-Sampdoria, espulso Murillo: doppio giallo, protesta Stankovic

Episodio da moviola in Roma-Sampdoria per il cartellino giallo rimediato da Jason Murillo che è il secondo e dunque costa l’espulsione al difensore doriano. Proteste dei doriani, non tanto per il secondo cartellino, ma per la prima ammonizione in effetti troppo fiscale. Irrati comunque prende la decisione corretta nella fattispecie, sanzionando con il giallo il centrale molto imprudente.