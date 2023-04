Judo, Grand Slam Antalya 2023: Linda Politi quinta nei -78 kg, subito fuori Mungai e Pirelli

Ottimo quinto posto per Linda Politi nei -78 kg al Grand Slam di Antalya di judo, che si è chiuso quest’oggi in Turchia con questo risultato di certo positivo per l’azzurra, che ha battuto l’americana Stout, la polacca Pacut-Kloczko e la sudcoreana Lee, prima di arrendersi all’olandese Steenhuis nei quarti di finale, perdendo anche nella finale per il bronzo contro la portoghese Sampaio: “Sono fiera della gara che ho fatto, solo in finale mi sono fatta prendere alla sprovvista nei primi secondi dell’incontro, e quel tiro mi ha un po’ scombussolato… Quando ci si arriva così vicini, si vorrebbe venire via con la medaglia al collo… Comunque andiamo avanti, ringrazio il Centro Sportivo Carabinieri, lo staff, i coach e tutti i miei compagni di squadra”.

Fuori subito gli altri azzurri al via oggi. Nicholas Mungai è stato sconfitto nei -90 kg da un de ashi barai del francese Max Laborde, mentre Gennaro Pirelli nei -100 kg, dopo aver battuto il brasiliano Rafael Buzacarini, ha subito l’annullamento dell’ippon con tanto di terza sanzione perché l’altro braccio ha fatto da barriera alla gamba dell’avversario, nel dettaglio il serbo Bojan Dosen.