Verso Fiorentina-Empoli, Andreazzoli: “Per noi sarà un banco di prova importante”

Il monday night di fine ottobre sarà il momento del derby toscano, fra Fiorentina ed Empoli. Gli uomini di Andreazzoli sono attesi da una trasferta importante ed impegnativa sulla carta contro una Fiorentina che sta facendo benissimo. Il tecnico degli azzurri ha parlato così in conferenza stampa.

Andreazzoli: “La Fiorentina è molto forte. Lo dice la classifica, la sua storia recente, lo dico io come sensazione perché mi piace molto quello che fanno. Però è un condizionale, potrebbe. Vogliamo misurarci, io per primo voglio vedere se sono all’altezza di Italiano . Si giocherà in un bell’ambiente, credo che siamo nella condizione giusta. Temporalmente, per il periodo che siamo. Non quella che vorremmo essere ma sono comunque curioso”.

Sulle scelte e sugli uomini a disposizione: “Baldanzi è tornato nella condizione che sapete, vediamo oggi come va, abbiamo due giorni a disposizione. A noi interessa la sua salute come quella di tutti, quindi se ci sarà qualsiasi dubbio rinunciamo a utilizzarlo. Berisha sta facendo molto bene da quando sono qua, è una persona eccellente anche dentro lo spogliatoio. Lineare, fa il suo lavoro fatto bene, è una certezza per me. Su Caprile sappiamo che ci sono aspettative. Gyasi mi piace molto, come tutti i suoi compagni. Lo riferivo anche al mio secondo, sento particolare affetto verso tutti nonostante sia qui da poco. Gyasi è un silenzioso che fa fatti, ma potrei dire lo stesso anche per altri“.