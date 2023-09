MOVIOLA – Roma-Empoli, follia di Walukiewicz: mani e rigore, trasforma Dybala

Follia di Walukiewicz e calcio di rigore dopo un minuto in Roma-Empoli. Il difensore dei toscani tocca col braccio aperto in modo assolutamente non giustificato, visto che era solo al centro dell’area, l’arbitro Sacchi è lì e non può far altro che fischiare il penalty. Dal dischetto si presenta Paulo Dybala che non perdona Berisha e porta in vantaggio subito i giallorossi. Decisione giustissima del fischietto marchigiano.