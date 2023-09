Atalanta, Gasperini: “Pensavo di vincerla, commessi troppi errori”

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del Franchi contro la Fiorentina. “Pensavo di vincerla, c’erano le condizioni per farlo, bisognava sfruttare le opportunità. Abbiamo rovinato una partita con gli episodi sul primo e terzo gol. Ci sono state disattenzioni che hanno condizionato la gara, cercheremo di lavorare sugli errori”. Il tecnico nerazzurro ha poi proseguito: “Non siamo ancora feroci nel raggiungere i risultati. De Ketelaere? Ha dimostrato di avere la qualità giusta per questo campionato difficile, dove anche chi non ha qualità eccelsa, ci mette carattere e grazie a questo la porta a casa. Lookman? Prima del suo gol stava uscendo De Keteleare. Poi ho deciso di mettere Pasalic e Scamacca che potevano essere pericolosi negli spazi ma il problema è che ci siamo fatti il terzo gol”.

Poi ha concluso: “E’ facile parlare a fine partita. Abbiamo perso una brutta palla in attacco, poi l’abbiamo recuperata, ed infine due rimpalli ci hanno condizionato”.