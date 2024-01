Juventus, Danilo: “Stiamo ricostruendo il nostro spirito. Ci vuole tempo”

Il capitano della Juventus, Danilo, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra contro la Salernitana che sono valsi tre punti pesantissimi per il futuro prossimo della classifica di Serie A. Il difensore brasiliano ha parlato e ha sottolineato la nascita di un nuovo “vecchio” spirito Juve.

Le parole di Danilo: “Sapevamo che sarebbe stata diversa da giovedì, ma siamo stati bravi a essere propositivi e abbiamo fatto una buona partita. La difesa? Devo fare anche io mea culpa, sto facendo un po’ fatica a trovare la mia migliore condizione, per fortuna i compagni mi aiutano… comunque guardiamo le cose positive, abbiamo fatto girare bene la palla e portato a casa tre punti importanti, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Dusan vede il risultato del suo lavoro, sono felice per lui, è stato in silenzio a lavorare e adesso è sereno. Il mister ha detto una cosa importante: per ricostruire una mentalità ci vuole tempo, i ragazzi adesso hanno fiducia, e anche chi gioca meno è positivo e propositivo, stiamo provando con umilità a ricostruire lo spirito della Juve, e vogliamo raggiungere grandi cose. Scudetto? Noi guardiamo solo noi stessi, abbiamo sogni e ambizioni e questo ci porta a vincere. Faccio innanzitutto i complimenti alle Women per la vittoria della Supercoppa“.