MOVIOLA – Napoli-Monza, rigore per mani di Mario Rui su tiro Colpani: proteste degli azzurri

Episodio da moviola in Napoli-Monza: c’è un calcio di rigore concesso da Di Bello per il tocco di mani di Mario Rui sul tiro di Colpani. Proteste veementi degli azzurri, piovono ammonizioni per calmare i bollenti spiriti. Riguardando le immagini, il tocco del portoghese c’è e il braccio pur non essendo molto largo impatta comunque la sfera in modo nitido: il penalty è condivisibile e il Var in questi casi non interviene. Ma dal dischetto malissimo Pessina: calcia come peggio non potrebbe e Meret blocca.