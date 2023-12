Probabili formazioni Juventus-Roma: diciottesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Roma, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 30 dicembre in un Allianz Stadium che spesso e volentieri nelle feste natalizie ha ospitato questa sfida classica del nostro calcio. Su Dazn potrete seguire questo big match tra Massimiliano Allegri e Josè Mourinho. Tanti i temi della partita. E obiettivi diversi. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. E naturalmente vi offrirà tutti gli approfondimenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Allegri e Mourinho.

JUVENTUS – Torna Chiesa e farà coppia con Vlahovic. Weah e Kostic sulle fasce. McKennie, Locatelli e Rabiot gli intoccabili nel reparto di centrocampo.

ROMA – Dybala più no che sì. Tocca ad Azmoun in coppia con Lukaku. Mancini, Llorente e Ndicka. Kristehnsen e Spinazzola sulle fasce. Cristante, Paredes e Pellegrini a centrocampo.

Le probabili formazioni di Juventus-Roma

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Ballottaggi: –

Indisponibili: De Sciglio, Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli, Weah

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Lukaku, Azmoun

Ballottaggi: Mancini 55% – Bove 45% (con Cristante in difesa); Azmoun 55% – El Shaarawy 45%

Indisponibili: Dybala, Smalling, Abraham, Aouar

Squalificati: –