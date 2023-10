MOVIOLA – Napoli-Fiorentina, follia di Parisi: Terracciano travolge Osimhen, rigore netto

Il Napoli trova il gol del pareggio proprio allo scadere del primo tempo. Nel match contro la Fiorentina, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Rudi Garcia pareggiano i conti grazie alla follia di Fabiano Parisi che si rende protagonista, al 48′, di uno stop di petto per Terracciano totalmente sbagliato che consente l’intervento di Osimhen. L’attaccante nigeriano, anticipa l’estremo difensore viola che lo stende: calcio di rigore solare e conseguente cartellino giallo. Dal dischetto Osimhen si prende il pallone e stavolta non sbaglia mandando in visibilio il pubblico napoletano, 1-1.