Gp Qatar 2023, Vasseur: “Weekend difficile, problema di Sainz scoperto troppo tardi”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato a caldo il weekend del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Sulla pista di Losail il Cavallino archivia il quinto posto di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz non ha potuto prendere il via a causa di un guasto al serbatoio. “Non c’è stato il tempo per ripararlo, il problema è stato scoperto tardi perchè il regolamento non permette di inserire benzina nel serbatoio molto prima della gara – spiega Vasseur – Analizzeremo quanto successo, ma visto che la perdita era davvero ampia penso che il danno sia molto importante.”

Nel complesso il fine settimana qatariota ha regalato poche gioie alla Ferrari: “Temperature alte, cordoli, sabbia e vento. E’ stato un weekend difficile, a Monza e Singapore siamo stati migliori delle McLaren che poi a Suzuka e qui sono state molto più vicine alla Red Bull che non a noi. Vedremo nelle prossime gare come andrà.” Una battuta anche su Verstappen, campione del mondo per la terza volta consecutiva: “Bisogna dargli atto di non sbagliare praticamente mai, ma servirà ancora tempo per capire se è uno dei migliori di sempre.”