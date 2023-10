F1 GP Qatar, Russell: “Avevamo velocità, è un peccato; Hamilton non lo ha fatto apposta”

Le parole di George Russell dopo il Gran Premio del Qatar, in cui è finito quarto in rimonta a seguito di un incidente con Hamilton: “Sapevamo di essere molto veloci in gara, è un vero peccato però è davvero difficile vedere le altre macchine che ti superano, ci sono tanti punti ciechi su queste vetture. Hamilton era a tutta velocità, non lo ha fatto apposta. Andiamo avanti, la cosa importante è che eravamo veloci”.