Verona, Baroni: “Vogliamo lottare, guardiamo alle opportunità”

Le parole di Marco Baroni dopo la vittoria del Verona sull’Empoli: “Vogliamo dare tutto. Le difficoltà si superano quando c’è unità e la squadra mi ha dimostrato questo fin dal primo giorno. Ci siamo sempre concentrati sul lavoro e non ho timori. Oggi ci serviva assolutamente questa vittoria, importante per tanti motivi e arrivata dopo la bellissima prestazione contro l’Inter a San Siro. Ci siamo e vogliamo lottare. Non mi piace guardare alle difficoltà, ma alle opportunità. La nostra attenzione è nel lavoro. Il mercato è aperto e siamo consapevoli della situazione, ma questo può creare anche delle opportunità. Oggi ho voluto dare una chance a Serdar. È un ragazzo introverso, per lui ci è voluto maggiore tempo di inserimento. Ha fatto un’ottima partita e ha dato un segnale importante a se stesso e a me. Ora stacchiamo una giornata e poi ci aspetta altro duro lavoro per raggiungere il nostro obiettivo. Con la società c’è dialogo continuo”.