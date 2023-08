Milan-Torino, Leao esce dopo aver subito un pestone: nulla di grave

Fiato sospeso al Meazza per le condizioni di Rafael Leao, rimasto a lungo a terra in Milan-Torino dopo aver rimediato un pestone da Schuurs, che ha peraltro portato al rigore assegnato da Mariani col Var, ma poi di nuovo in piedi e sorridente. A ogni modo, Pioli ha deciso di sostituire l’esterno portoghese subito dopo il penalty, ma a scopo precauzionale, non ha infatti riportato nulla di grave e ha rassicurato tutti i compagni.