Atalanta-Napoli, Di Lorenzo: “Vittoria importante, Mazzarri ha toccato le corde giuste”

Giovanni Di Lorenzo ha commentato ai microfoni di DAZN il successo del Napoli ai danni dell’Atalanta nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024: “Vincere qui è difficile, perciò si tratta di un successo importante, soprattutto per il percorso. E’ stata una gara combattuta: dopo aver fatto un buon primo tempo, nella ripresa loro sono venuti fuori. Dobbiamo fare di più perché la classifica non ci piace, ma siamo felici di aver vinto“.

Di Lorenzo ha poi parlato del mister Walter Mazzarri: “E’ molto esperto, conosce l’ambiente e ha portato serenità. Mi sento di dire che ha toccato le corde giuste“. Infine, su un altro ritorno, quello di Victor Osimhen: “E’ fondamentale per la squadra perché ci dà molte soluzioni in avanti. Siamo molto contenti di riaverlo“.