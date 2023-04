MOVIOLA – Milan-Empoli, Fazzini su Theo Hernandez: per arbitro e Var non c’è rigore

Episodio da moviola nel corso del secondo tempo di Milan-Empoli, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro i rossoneri attaccano soprattutto sulla fascia sinistra con il solito Theo Hernandez che sgasa sulla sinistra ma Fazzini lo atterra, per l’arbitro è palla e indica calcio d’angolo. Il contatto con il laterale rossonero c’è e sembra sulla linea che delimita l’area di rigore. Il Var Valeri però non interviene, conferma la decisione del campo. I rossoneri protestano.