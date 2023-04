MOVIOLA – Milan-Empoli, Ebuhei con la testa: Marcenaro toglie il rigore al Var

Altro episodio da moviola nel secondo tempo di Milan-Empoli, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A San Siro, su un cross dalla destra, Ebuehi interviene in maniera scomposta con il braccio alto e l’arbitro Marcenaro indica il dischetto, calcio di rigore. Ma rivedendo le immagini si nota come il difensore dell’Empoli colpisca la palla con la testa, infatti il Var Valeri richiama il direttore di gara al Var che rivede le immagini e torna sui suoi passi: rigore annullato. Decisione giusta.