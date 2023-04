LIVE – Italia-Corea del Sud: girone Mondiali maschili Ottawa 2023 curling in DIRETTA

La diretta testuale live di Italia-Corea del Sud, partita valevole per la diciannovesima sessione del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile, in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio per conquistare un’altra vittoria e rimanere in corsa per i playoff. Dall’altra parte ci sarà formazione coreana, che proverà a chiudere con il sorriso il torneo. Si preannuncia quindi grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 italiane di venerdì 7 aprile ad Ottawa, in Canada. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della sfida Italia-Corea del Sud del round robin dei Mondiali di Ottawa 2023 di curling maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

TABELLONE PLAYOFF E SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI

FORMULA E REGOLAMENTO: COME FUNZIONA

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

ITALIA – COREA DEL SUD (inizia alle 20.00)

__________________________________________________________