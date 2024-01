MOVIOLA – Milan-Bologna, rigore per contatto Ferguson-Kjaer: Motta protesta e viene espulso

Episodio da moviola in Milan-Bologna con il calcio di rigore concesso ai rossoneri per il contatto tra Ferguson e Kjaer in area. Episodio controverso perché il tocco dello scozzese c’è tutto, ma è anche il danese ad abbassare la testa e per questo viene di conseguenza colpito. Massa decide di concedere la massima punizione, tantissime polemiche da parte dei felsinei, soprattutto da Thiago Motta che viene espulso. Dal dischetto calcia Giroud ma Skorupski a sorpresa para.