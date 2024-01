Real Madrid, Tchouameni: “Gli arbitri? Sono umani, commettono errori come tutti”

Il centrocampista del Real Madrid Aurelien Tchouameni parla dopo la vittoria contro il Las Palmas: “Il Las Palmas è una grande squadra, gioca un grande calcio. Il mio è stato un gol importante, per la squadra e per me. La rivalità con Camavinga? La storia è la stessa, a volte gioco io e a volte gioca lui, ma è importante dare tutto in campo. Sono contento della sua partita, per me è come un fratello. Tutti abbiamo delle opportunità e dobbiamo dare il massimo. Lotteremo tutti insieme per vincere la Liga”. Sugli arbitri: “Non ci interessa quello che dicono. Gli arbitri sono persone, commettono errori come tutti, a volte a nostro favore, altre volte no. Stiamo facendo bene, quello che accade fuori dal campo non ci interessa“. Infine parla delle critiche dopo il derby: “In Coppa potevo giocare meglio, ma la mia mentalità è solida. Le gare negative capitano, quando giochi qui succede, ma questo club è un sogno“.