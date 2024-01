Fiorentina, i convocati di Italiano per la sfida contro l’Inter: torna Nico Gonzalez

C’è anche Nico Gonzalez nella lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida di domenica sera tra Fiorentina e Inter. Il n°10 viola può finalmente tornare in campo dopo un’assenza di più di un mese a causa di un infortunio muscolare alla coscia destra patito durante la partita di Conference League a Budapest contro il Ferencvaros. L’argentino si è allenato in gruppo tutta la settimana, la sua presenza tra i convocati non è quindi affatto una sorpresa, con Italiano che potrebbe anche decidere di schierarlo dal 1′ contro i nerazzurri.