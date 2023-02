MOVIOLA – Lecce-Roma, Strefezza entra su Matic: già ammonito, Aureliano lo grazia

Episodio controverso in Lecce-Roma, dove al minuto numero 57 Gabriel Strefezza ha seriamente rischiato di lasciare i propri compagni in 10. L’ala dei salentini si è reso protagonista di un fallo su Nemanja Matic che sarebbe tranquillamente essere punito con un cartellino giallo: il giocatore era già ammonito e sarebbe stato espulso, ma Aureliano ha scelto di non prendere il provvedimento disciplinare, scelta che sicuramente sarà destinata a far discutere.