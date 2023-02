Serie C 2022/2023, il Crotone si salva all’88’: un autogol di Garattoni vale il pareggio con il Foggia

Il Crotone agguanta il pareggio all’88’ contro il Foggia, nel match dell’Ezio Scida valevole per la ventisettesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023: all’iniziale vantaggio rossonero firmato da Frigerio risponde un autogol di Garattoni nel finale. In virtù di questo risultato i calabresi consolidano il secondo posto con 60 punti, mentre i pugliesi restano quarti a quota 40.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, tentando subito un paio di conclusioni dalla distanza con Tribuzzi e Pannitteri, che però non impensieriscono Thiam. La difesa della formazione ospite è molto ballerina ma, nonostante alcune disattenzioni, riesce sempre a mettere una pezza. I rossoneri, dopo un inizio complicato, aumentano il ritmo e chiudono il primo tempo in crescendo, costruendo delle interessanti occasioni con Petermann e Schenetti. Al termine di un primo tempo non indimenticabile, le due squadre vanno a riposo sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa il Crotone riprende da dove aveva lasciato, ma al 54′ a trovare la via della rete è il Foggia grazie ad un colpo di testa di Marco Frigerio, bravo a sfruttare l’assist di Rizzo. Sotto di un gol il tecnico rossoblù Franco Lerda decide di correre ai ripari inserendo forze fresche per provare a ribaltare l’esito della partita. Ai calabresi le occasioni per pareggiare non mancano, poiché D’Ursi e soprattutto Kargbo si caricano sulle loro spalle l’intera squadra. L’ex attaccante della Reggiana è incontenibile, tanto da costringere gli avversarie a stenderlo ripetutamente, ricevendo così dei cartellini gialli. Alla lunga i costanti sforzi del Crotone vengono ripagati: all’88’ un autogol di Alessandro Garattoni consegna il pareggio ai rossoblù e fissa il punteggio sul definivo 1-1.