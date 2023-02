MOVIOLA – Lecce-Roma, mani di Strefezza e rigore: Dybala non sbaglia

Episodio da moviola in Lecce-Roma per il tocco di mani di Gabriel Strefezza che colpisce con il braccio, molto vicino alla spalla, ma indubbiamente in modo irregolare. Aureliano vede subito il contatto e il Var conferma, dunque si va dal dischetto e Dybala firma il gol dell’1-1. Decisione dunque giusta da parte del fischietto bolognese che assegna un penalty ai giallorossi ospiti al Via del Mare.