Frosinone-Cittadella 3-0, Grosso: “Stiamo facendo grande campionato, valori tecnici e umani importanti”

Fabio Grosso ha parlato nel post-partita di Frosinone-Cittadella 3-0, match che lancia i ciociari sempre più in altissima classifica nella Serie B 2022/2023. “Oggi siamo stati bravi a sbloccare una gara molto spezzettata, non sentiamo il dovere di vincere o di giocare bene ma stiamo facendo un grandissimo campionato – commenta Grosso in sala stampa – Siamo stati bravi a cambiare il ritmo anche con l’uomo in più quando spesso c’è il rischio di sedersi. Abbiamo concluso in maniera positiva e abbiamo combattuto quando c’era da combattere.”

Il tecnico però non vuole sentire parlare di lungo termine: “Il campionato finora è stato strepitoso, ma non sarebbe giusto guardare troppo in là – prosegue – Noi dobbiamo dare il meglio e prepararci bene, probabilmente arriveranno anche momenti poco positivi ed è normale sia così. Abbiamo valori importanti a livello tecnico ma anche a livello umano, dobbiamo continuare su questa strada e se poi andrà bene allora solo alla fine ci prenderemo i meriti.”