Formazioni ufficiali Real Madrid-Al Hilal, Mondiale per club 2022

Le formazioni ufficiali di Real Madrid e Al-Hilal, sfida valida per la finale del Mondiale per Club 2022. Carlo Ancelotti va a caccia dell’ennesimo trofeo della sua carriera e questa sera a Rabat proverà ad interrompere la favola della squadra saudita, la prima del suo Paese a raggiungere l’atto conclusivo di questa competizione. Una grande vittoria con il Flamengo per loro, mentre i ‘Blancos’ hanno disposto facilmente in semifinale degli egiziani dell’Al Ahly. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:00 di sabato 11 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI REAL MADRID-AL HILAL

REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Alaba, Kroos, Benzema, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Vinicius, Rudiger.

AL-HILAL: Almuaiouf; Saud, Jang, Al Bulayhi, Khalifah; Cuellar, Kanno, Carrillo, Salem; Vietto, Marega.