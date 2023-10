MOVIOLA – Lazio-Fiorentina, rigore all’ultimo secondo: Milenkovic con la mano, Immobile fa 1-0

Il veleno è nella coda di Lazio-Fiorentina, posticipo della decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’ultimo minuto della partita i biancocelesti attaccano sulla sinistra, Pedro sguscia via, mette la palla al centro che viene colpita di testa da Vecino e la sfera sbatte sul braccio di Milenkovic. Per l’arbitro, il signor Marcenaro di Genova, non c’è nessun dubbio: è calcio di rigore. Il Var Mazzoleni conferma la decisione del campo, la palla prima sbatte sul braccio largo e poi finisce sulla faccia del giocatore della Fiorentina. Fosse stato il contrario allora non sarebbe stato rigore, ma così la decisione appare giusta. Dal dischetto si presenta Ciro Immobile ed è glaciale: il bomber biancoceleste spiazza Terracciano e sigla il gol dell’1-0 che fa impazzire di gioia lo stadio Olimpico.