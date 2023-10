Pagelle Lazio-Fiorentina 1-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Lazio-Fiorentina, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico partita tattica e con poche emozioni: i ragazzi di Vincenzo Italiano passano in vantaggio grazie ad una bella giocata di Lucas Beltran che però stoppa la palla con la mano, ad inizio azione, e quindi il Var annulla la rete dello 0-1. Lo stesso Beltran, qualche minuto più tardi, stacca di testa e centra in pieno il palo. La Lazio ha almeno un paio di grandissime occasioni con Luis Alberto e Felipe Anderson, ma prima non centra la porta e poi Terracciano dice di no con un intervento prodigioso. Allo stadio Olimpico scende una pioggia copiosa e poco altro. Almeno sino all’ultimo minuto: quando Vecino colpisce di testa, Milenkovic la prende con la mano, è rigore. Immobile è glaciale, spiazza Terracciano e fa 1-0.

LE PAGELLE DI LAZIO-FIORENTINA

LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Guendouzi 6 (22’st Kamada 6), Rovella 6 (18’st Cataldi 6), Luis Alberto 6 (22’st Vecino 6.5); Felipe Anderson 5.5, Castellanos 6 (33’st Immobile 7), Zaccagni 5.5 (32’st Pedro 6.5). In panchina: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Basic, Isaksen. Allenatore: Sarri 6.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Parisi 6, Milenkovic 5, Martinez Quarta 6, Biraghi 6 (34’st Ranieri sv); Arthur 6 (26’st Lopez 6), Duncan 5.5 (1’st Mandragora 6); Ikonè 5.5, Bonaventura 6 (17’st Barak 6), Gonzalez 6; Beltran 6.5 (17’st Nzola 6). In panchina: Christensen, Martinelli, Sottil, Maxime, Infantino, Mina, Comuzzo, Pierozzi, Amatucci, Brekalo, Kouamè. Allenatore: Italiano 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETI: 50’st Immobile (rig).

NOTE: serata piovosa, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Lazzari, Ducan, Ikonè, Rovella, Bonaventura, Sarri, Zaccagni.

Angoli: 0-4.

Recupero: 1′ pt; 5′ st.