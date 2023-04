MOVIOLA – Juventus-Napoli, Cuadrado cerca il rigore: ma non c’è nulla

di Matteo Di Gangi 1

Succede di tutto nel finale di Juventus-Napoli, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Cuadrado attacca sulla destra, sterza e vuole rientrare sul piede ma cade a terra chiedendo a gran voce il rigore. Il Napoli riparte sulla destra, cross e gol al volo di Raspadori che sulla sinistra è tutto solo, occupando lo spazio del colombiano che è ancora fermo nell’altra area di rigore. Grandi proteste per un possibile calcio di rigore, ma non c’è nulla: è Cuadrado che tocca il piede di Juan Jesus. Tutto regolare.