Napoli, ecco lo Scudetto ad un passo: Raspadori stende la Juventus

Come Koulibaly. Il gol di Raspadori nel finale di Juventus-Napoli 0-1 ha ricordato a più di un tifoso il sigillo del difensore nel 2018. Solo che stavolta non ci sarà nessuna Firenze, nessun Scudetto perso in hotel, nessun rimpianto. La squadra di Spalletti batte la Juventus 1-0 grazie ad un gol nel finale e avvicina un po’ di più l’aritmetica del titolo, spegnendo ogni ambizione di sorpasso della Juventus sulla Lazio. La ‘nuova’ classifica dei bianconeri di fatto resta quella con il +15 e nient’altro. Nel prossimo week end può arrivare lo Scudetto del Napoli: se gli azzurri battono la Salernitana e la Lazio non fa lo stesso con l’Inter, l’aritmetica sorriderà a Spalletti a sei dal termine. E la festa allo Stadium è quella delle grandi occasioni al termine di una partita che è stata una battaglia. All’11’ la prima occasione di Cuadrado: conclusione centrale, Meret respinge. Al 19′ ci prova Kvaratskhelia, Szczesny para. La serata da moviola si apre con un colpo di Gatti a Kvaratskhelia a palla lontana: l’arbitro non vede e il var non interviene. Nella ripresa si alzano i ritmi. Al 60′ doppio cambio Juventus, fuori Miretti e Kostic, dentro Di Maria e Chiesa, al 66′ esce Soulé per Fagioli. Anche Spalletti cambia, al 68′ escono Ndombelé e Lozano, dentro Elmas e Zielinski. Tra il 70′ e il 73′ Osimhen sfiora due volte il gol. Iniziativa di Elmas, conclusione in area di Osimhen deviata, il pallone scheggia il palo esterno. Poi è Di Lorenzo a crossare e il centravanti col destro non inquadra il bersaglio. All’82’ altro episodio da moviola. Di Maria in contropiede va in rete, ma il var richiama Fabbri per un fallo ad inizio azione su Lobotka. La partita sembra sfilare verso il 18esimo e il 16esimo clean sheet delle due squadre. Ma nel recupero è Raspadori con un sinistro al volo su cross dalla destra a trafiggere Szczesny e a chiudere forse un cerchio. Da Koulibaly all’ex Sassuolo. E stavolta è tutto vero.