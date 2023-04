Milan, adesso c’è anche l’aritmetica: a sette giornate dalla fine cede il titolo di Campioni d’Italia

Il Milan abdicherà da Campione d’Italia dopo l’impresa dell’anno scorso nel segno di Giroud e di Rafa Leao. Quando ormai, da settimane, si aspetta solo l’aritmetica per il Napoli che potrebbe arrivare settimana prossima contro la Salerntitana, un primo referto è già ufficiale: il Milan abdicherà dal trono di regina del campionato. Trovandosi a -22 dalla prima posizione gli uomini di Pioli non possono più arrivare alla vetta della Serie A anche se il Napoli tragicamente dovesse perdere tutte le partite. Dopo la vittoria dell’Allianz Stadium targata Giacomo Raspadori, il Napoli raccoglie un altro tassello fondamentale per festeggiare lo scudetto che, come detto, potrebbe arrivare già dalla sfida contro la Salernitana se la Lazio a Milano contro l’Inter non dovesse avere la meglio. E’ quindi solo questione di giorni per festeggiare ancora di più a Napoli il Tricolore che manca in Campania dai tempi di Maradona.