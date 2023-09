MOVIOLA – Juventus-Lecce, gol di Milik: salentini furiosi per angolo insistente e mani di Rugani

Episodio da moviola in Juventus-Lecce. Protestano e tanto i salentini per quanto accaduto prima del gol di Arkadiusz Milik che ha sbloccato la sfida dello Stadium. Il polacco, va detto, non è in fuorigioco, ma gli ospiti si lamentano per due diverse situazioni, in primis il calcio d’angolo antecedente poi al mischione in area, che in effetti pare scaturire da un ultimo tocco di Rabiot, e poi al tocco di mani di Rugani, con la palla che però successivamente cambia possesso e dunque con lo sviluppo di una nuova azione che porta all’assist di Rabiot per Milik. La rete, dunque, a termini di regolamento è regolare.