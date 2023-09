LIVE – Venezia-Palermo, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Venezia-Palermo, match del Penzo valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa di Paolo Vanoli, dopo il pareggio a reti bianche i Brescia, vogliono tornare al successo per provare ad inseguire il Parma capolista. La squadra rosanero, dal suo canto, deve dimenticare la sconfitta subita contro il Cosenza e tornare immediatamente alla vittoria. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 settembre alle ore 20:30. Chi vincerà?

