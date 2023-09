Taranto, ancora problemi allo stadio Iacovone: chiesto rinvio match contro il Cerignola

Ancora problemi in Serie C per il Taranto. Con una breve nota, il club jonico ha comunicato di aver chiesto il rinvio del match casalingo contro il Cerignola per problemi allo stadio del club, l’Erasmo Iacovone. Ecco la nota: “La società Taranto Football Club 1927, ricevuta comunicazione dalla Lega Pro Prot. Nr. 1044/23, comunica di aver presentato istanza di rinvio della gara tra il club rossoblù e l’Audace Cerignola, in programma domenica 01 ottobre alle ore 20:45.”