MOVIOLA – Juventus-Bologna, Lukumi con il braccio: per Di Bello non è rigore

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Juventus-Bologna, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium i bianconeri provano a ribaltare il risultato e si riversano in avanti, attaccando soprattutto sulla fascia destra, dove Weah arriva sul fondo e mette una palla a centro area che viene deviata dal braccio di Lukumi in scivolata. Per l’arbitro Di Bello non c’è calcio di rigore. Dalle immagini si vede come il braccio che tocca la sfera è quello d’appoggio, dunque il Var non interviene e rimane la decisione del campo nonostante le proteste dei giocatori della Juventus.