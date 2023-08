Conference League 2023/2024, Fiorentina: il Rapid Vienna pareggia 1-1 con il Tirol

La Fiorentina si prepara al ritorno della sfida contro il Rapid Vienna valida per le qualificazioni ai gironi di Conference League 2023/2024. La gara di ritorno, si riparte dall’1-0 per gli austriaci dell’andata, è in programma 31 agosto al Franchi alle ore 20. Oggi il il Rapid Vienna non è andato oltre l’1-1 con il Tirol. Nel primo tempo Kronberger porta avanti gli ospiti con la rete del momentaneo 1-0. Il Rapid Vienna si riorganizza e nella ripresa pareggia i conti con Seidl per il definitivo 1-1, salendo a quota 8 punti dopo 5 giornate.