MOVIOLA – Inter-Verona, gol annullato a Lautaro Martinez: Fabbri aspetta e poi fischia il fallo

Annullato il gol del 2-0 a Lautaro Martinez in Inter-Verona. L’attaccante argentino, secondo l’arbitro Fabbri, commette fallo spingendo giù il diretto marcatore, e le immagini in effetti evidenziano un tocco, lieve, sulla spalla e al fianco, che evidentemente basta per far finire a terra il difensore dell’Hellas. La particolarità riguarda il fatto che in un primo momento l’arbitro Fabbri sembrava aver lasciato proseguire, in realtà una volta arrivato il gol fischia il fallo precedente visto, seguendo il protocollo a differenza di Sacchi che una settimana fa a Monza annullò un gol regolare alla squadra di Inzaghi per un fischio precipitoso.