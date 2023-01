Formula E, risultati e ordine di arrivo E-Prix Messico 2023: dominio Dennis, stoico Di Grassi

I risultati e l’ordine di arrivo dell’E-Prix di Messico 2023, primo appuntamento della nuova stagione di Formula E. La prima gara della nuova generazione delle monoposto elettriche viene vinta da Jake Dennis, assoluto dominatore della tappa chiusa con quasi 8″ di vantaggio su Pascal Wehrlein; terzo uno stoico Lucas Di Grassi, perfetto nel difendersi negli ultimi dieci giri.

Una gara spezzettata dalle numerose interruzioni, che hanno portato per ben tre volte la safety car in pista. La prima dopo nemmeno un giro, per il contatto tra Frijns e Nato; poi, appena dopo la ripresa, il problema tecnico a Bird, che si è fermato a bordo pista; e infine a metà gara per il testacoda di Mortara, finito contro le barriere. Nella fase centrale del round, Dennis ha dato uno strappo molto importante, ripetuto poi dopo l’ultima safety car.

A dieci giri dalla fine, si accende la bagarre tra Di Grassi, Hughes e Wehrlein, con quest’ultimo che riesce a infilarsi tra i due nel momento della loro attivazione della modalità di attacco. Il tedesco è poi riuscito a superare Di Grassi, che ha dovuto gestire un finale con un 2% di batteria in meno rispetto agli avversari, riuscendo nell’impresa di tenere dietro Lotterer, Hughes e Buemi. Decimo Vandoorne, che era partito quattordicesimo.

ORDINE DI ARRIVO

Dennis (Avalanche Andretti) Wehrlein (Porsche) Di Grassi (Mahindra) Lotterer (Avalanche Andretti) Hughes (McLaren) Buemi (Envision) Da Costa (Porsche) Evans (Jaguar) Cassidy (Envision) Vandoorne (DS) Gunther (Maserati) Vergne (DS) Rowland (Mahindra) Muller (Cupra) Fenestraz (Nissan) Sette Camara (Nio) Ticktum (Nio)

OUT

Mortara (Maserati)

Bird (Jaguar)

Nato (Nissan)

Frijns (Cupra)

Rast (McLaren)