Coppa di Francia 2022/2023, nei sedicesimi il Psg se la vedrà contro una formazione di sesta divisione

Nella giornata di lunedì 23 gennaio il Paris Saint-Germain tornerà in campo nei sedicesimi della Coppa di Francia 2022/2023 e dovrà vedersela contro una squadra che milita nel Regional 1, l’equivalente della sesta divisione del calcio transalpino. Lionel Messi e compagni dovranno infatti affrontare l’US Pays de Cassel, che in un match valevole per i trentaduesimi della competizione nazionale si è imposto ai rigori (5-4, 1-1 dopo i supplementari) a Hazebrouck sul Wasquehal, formazione di seconda divisione. L’esito della sfida sembra decisamente scontato, ma nel calcio non bisogna dare mai nulla per scontato.