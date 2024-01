MOVIOLA – Inter-Verona: Darmian su Magnani, Fabbri va al Var e concede rigore ai gialloblù

Finale rocambolesco in Inter-Verona. Dopo il gol di Frattesi nel recupero, Darmian calcia la gamba di Magnani in area. Fabbri non fischia, ma il Var richiama il direttore di gara,che decide di assegnare un calcio di rigore al Verona. Contatto netto e decisione corretta da parte del fischietto di Ravenna. Rigore poi sbaglia da Henry, che colpisce il palo regalando i tre punti all’Inter.