Inter campione d’inverno: due volte su tre vuol dire scudetto a fine stagione

L’Inter è ufficialmente campione d’inverno. Nella calza della Befana i nerazzurri conquistano questo riconoscimento virtuale che dimostra comunque che la squadra di Inzaghi è stata la migliore del girone di andata, seppur tallonata dalla Juventus. 48 punti in tasca dopo la vittoria sul Verona e così si va al giro di boa del campionato davanti a tutte: la statistica legata ai campioni d’inverno, però, è abbastanza agrodolce. Vediamola nel dettaglio.

Per 60 volte su 89 da quando la Serie A si gioca su girone di andata e di ritorno chi ha chiuso da campione d’inverno la prima metà del campionato si è poi confermato campione d’Italia a fine stagione. Vuol dire che nel 67% e passa dei casi il titolo di campione d’inverno in Italia, per chi se lo aggiudica, si trasforma anche nel tricolore di fine stagione. Le insidie però sono dietro l’angolo: se da una parte è vero che l’andazzo è chiaro, con 60 su 89 edizioni concluse col lieto fine per chi aveva ben cominciato ed era a metà dell’opera, va detto che, evidentemente, se si fa il ragionamento inverso una volta su tre chi era davanti al giro di boa si è poi fatto rimontare ed è rimasto a bocca asciutta.

Lo scorso anno il Napoli è entrato di diritto nella maggioranza dei casi: ha dominato il girone di andata, girando a 50 punti, quindi ha vinto il suo terzo scudetto. Occhio però alle due annate precedenti: nel 2021/2022 proprio l’Inter fu campione d’inverno, ma lo scudetto lo vinse il Milan. A parti invertite il 2020/2021: l’Inter vinse lo scudetto a fine anno, sì, ma campione d’inverno fu il Milan, dunque particolari scongiuri in casa nerazzurra per Simone Inzaghi.