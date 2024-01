MOVIOLA – Inter-Verona, Bastoni su Duda ma il Var convalida gol Frattesi: espulso Lazovic per proteste

Episodio da moviola in Inter-Verona. C’è il gol nel recupero di Frattesi sull’errore di Montipò, ma tantissime proteste dei gialloblù per un contatto precedente tra Bastoni e Duda. In effetti, il difensore nerazzurro sembra dare una lieve gomitata all’avversario, che non fa nulla per restare in piedi d’altro canto. L’app è la stessa perché non ci sono assolutamente tocchi volontari da parte dell’Hellas, ma solo una deviazione fortuita. Potevano esserci gli estremi per annullare la rete, ma il Var Nasca non interviene e la rete di Frattesi è convalidata.